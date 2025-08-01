Bodrum’da Arızalanan Tekne Kurtarıldı: 4 Kişi Güvende

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında, 12 metre boyundaki bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladığı bildirildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu teknenin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine hızla ulaşan KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, arızalı tekneyi yedekleyerek Bodrum Milta Marina’ya güvenli bir şekilde yanaştırdı.

Kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, teknedeki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, denizde güvenliğin sağlanması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA