Niğde’de Farklı Suçlardan Aranan 36 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Niğde genelinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı operasyonlarda, farklı suçlardan aranan toplam 36 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Niğde’de Farklı Suçlardan Aranan 36 Kişi Kıskıvrak Yakalandı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği uygulamalar, adli makamlarca verilen arama kararları doğrultusunda yürütüldü. Operasyonlar kapsamında, haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi, 20 yılın üzerinde cezası olan 1 kişi, ifadesi alınmak üzere aranan 14 kişi ve adli para cezası nedeniyle aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin kararlılıkla çalıştığı vurgulanarak, görev alan tüm personele teşekkür edildi. Kent genelindeki huzur operasyonlarının süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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