Akyurt’ta Baca Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Akyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir binanın bacasında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Akyurt Belediyesi’ne ait su tankeri de yangına müdahale için destek sağladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar da sınırlı kaldı.

Olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Akyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları Sinan Yurt ve Nadi Tiryaki de çalışmaları yerinde takip etti. Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ise olayın başından itibaren süreci yakından yönetti. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları baca temizliği ve yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA