Beylikdüzü'nde Sis! Görüş Mesafesi Düştü
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de sürdü. Sis nedeniyle trafikte görüş zaman zaman düştü.
Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman düştü. Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolunda seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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