Beylikdüzü'nde Sis! Görüş Mesafesi Düştü

Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman düştü. Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolunda seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA