Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Polis Yaralı

Bursa İnegöl'de meydana gelen zincirleme kazada iki polis yaralandı. Yaralı polisler tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Polis Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kavga ihbarına gitmek üzere Cami Aralığı Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü polis memuru A.D.(33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B.(33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

İKİ POLİS YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki 16 BHH 711 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu polis otosunun sürücüsü polis memuru A.D. ile yanındaki polis memuru M.A.A.(31) yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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