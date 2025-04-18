39 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Saklandığı Yerde Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasını için harekete geçerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası olduğu öğrenilen şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör bulundu.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA