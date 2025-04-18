Bingöl’de Zehir Tacirlerine Operasyon
Bingöl’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 454 gram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl’de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek adına 17 Nisan 2025 tarihinde önleyici kolluk devriyesi yapıldı.
Uygulamada, 1 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde yapılan aramada 454 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.
Kaynak: İHA