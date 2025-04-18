Bingöl’de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Bingöl’de gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.
Bingöl’de Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli kişi yakalandı.
Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA