Bingöl’de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Bingöl’de gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.

Bingöl’de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Bingöl’de Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli kişi yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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