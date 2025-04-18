Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltına Alındı
Hatay'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. 8 kişi de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
Yapılan operasyonlarda N.Z., E.E., E.K., B.A., N.A., İ.A., K.S., A.Y., M.C. ve M.Ç. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.C. ve M.Ç. serbest bırakılırken, diğer 8 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA