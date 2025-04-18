Başkentte 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ‘siber dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Polatlı'da olduğu belirlendi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA