Araması Bulunan 28 Kişi Gaziantep’te Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde haklarında arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, narkotik, yağma, kasten öldürme, tehdit ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 28 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

28 şüphelinin tamamı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA