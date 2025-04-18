Ağrı’da Binlerce Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında Doğubeyazıt ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçak ürünlere el konulurken, araçta yer alan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA