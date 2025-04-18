Elazığ'da Zabıta Ekiplerinden Dilenci Operasyonu

Elazığ'da zabıta ekipleri dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan dilenciler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Elazığ'da Zabıta Ekiplerinden Dilenci Operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Karakolda üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından adli işlem başlatıldı.

Zabıtadan Dilenci OperasyonuZabıtadan Dilenci OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

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