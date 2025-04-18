Otomobil Çarpmıştı! 13 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda

Konya'da ehliyetsiz 18 yaşındaki M.K.'nın kullandığı otomobil 2 çocuğa çarpmıştı. Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin son yolculuğuna uğurlandı.

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Otomobil Çarpmıştı! 13 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda

Konya merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Karatay Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan F.Ö.'nün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Keskin'in cenazesi Yediler Sancak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kemal Taha Keskin'in ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

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Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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