Kütahya’da Araç Şarampole Devrildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Kütahya’da Araç Şarampole Devrildi

Alınan bilgiye göre, M.Ç idaresindeki 43 U 8883 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü M.Ç ihbar sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kütahya Trafik kazası
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