Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: Bin 30 Sikke Ele Geçirildi

Hatay’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bin 30 adet sikke, çok sayıda tarihi yüzük, cep telefonu, sigara ve 27 kilo tütün ele geçirildi.

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Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: Bin 30 Sikke Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde il genelinde 8 ayrı adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu belirlenen bin 30 adet sikke, 12 adet yüzük, 12 adet obje, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilo nargile tütünü, 28 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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