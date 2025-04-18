Evini Uyuşturucu Deposuna Çevirmişti, O Öğretmen Hakkında Flaş Karar

Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan ve sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adresine narkotik arama köpeği desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada gardırop içerisinde 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 8 litre zirai ilaç ve gübre bulundu.

Gözaltına alınan öğretmen, karakoldaki Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan öğretmenin ayrıca açığa alındığı; hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA