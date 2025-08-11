Batman Sason’da Akılalmaz Hırsızlık: 10 Liralık Dondurma İçin 100 Bin Liralık Dolabı Kırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz üç kişi, bir markete girerek dondurma çalmak için 100 bin lira değerindeki dolabı kırdı. Olay, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Market sahibi Şemsettin Bulut, yaşananları şu sözlerle anlattı: “İsteselerdi ücretsiz dondurma verirdim. 10 liralık dondurma için 100 bin liralık dolabı kırdılar.” Bulut, mahallede artan hırsızlık girişimlerinden endişe duyduğunu belirterek, “Bir gece önce de yandaki dükkâna girmeye çalıştılar. Yarın başkasının dükkânına zarar verebilirler. Biz verilen hasardan çok, bu olayların önünün kesilmesini istiyoruz” dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA