Kahramanmaraş’ta Büyük Operasyon: 72 Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla suçla mücadelede önemli bir başarı elde etti. İl genelinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi, uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 21 kişi olmak üzere toplam 72 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 13,85 gram metamfetamin, 181,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,05 gram bonzai hammaddesi, 6 bin 100 adet sentetik ecza hapı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA