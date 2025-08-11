Kocaeli Başiskele’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis, kazanın nedenini araştırıyor.

Kocaeli Başiskele’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi’nde bugün (11 Ağustos 2025) iki otomobilin çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile yine E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Opel marka araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kullar Caddesi’nde trafik akışı, kaza nedeniyle bir süre aksadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

Korkunç Kazada Can Vermişti! Fenomen Deniz Servan Narin'in Kaza Anı Ortaya ÇıktıKorkunç Kazada Can Vermişti! Fenomen Deniz Servan Narin'in Kaza Anı Ortaya ÇıktıGüncel

Samsun’da Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi YaralandıSamsun’da Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Brent Petrol Fiyatı Düştü Gözler Pompada! Benzin ve Motorine İndirim Gelecek Mi? 11 Ağustos 2025 Akaryakıt, Benzin, Motorin, LPG Fiyatları Brent Petrol Fiyatı Düştü Gözler Pompada!
Kazada Yaralanan Genç, Yaşam Mücadelesini Kaybetti Kazada Yaralanan Genç, Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Dedirtti, Herkesin Başına Gelebilir! Uyurken Telefonuna Sızdılar 628 Bin TL’sini Hiç Ettiler Telefonuna Sızdılar, 628 Bin TL’sini Hiç Ettiler
Samsun’da Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi Yaralandı Samsun’da Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar