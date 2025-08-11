Kocaeli Başiskele’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi’nde bugün (11 Ağustos 2025) iki otomobilin çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile yine E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Opel marka araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kullar Caddesi’nde trafik akışı, kaza nedeniyle bir süre aksadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA