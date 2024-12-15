Başkentte Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Otobüs Beklerken Ölümden Döndüler
Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada üç kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA