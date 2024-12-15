Başkentte Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Otobüs Beklerken Ölümden Döndüler

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada üç kişinin yaralandığı öğrenildi.

Başkentte Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Otobüs Beklerken Ölümden Döndüler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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