Hastane Yakınında Feci Kaza: 1’i Çocuk 6 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Hastane Yakınında Feci Kaza: 1’i Çocuk 6 Yaralı

Konya’da M.A. yönetimindeki otomobil, Beyşehir’den Antalya istikametine seyir halindeyken Derebucak Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıktı. Refüje çıkıp trafik levhasına çarpan otomobildeki sürücü ve yolcu olarak bulunan M.A., R.A., Ö.F.A., G.K. (4), Z.A. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Z.A., yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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