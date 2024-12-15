Suya Daldı, Bir Daha Çıkmadı! Tüm Ekipler Onun İçin Alarma Geçip Seferber Oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde eski elektrik santralinin bulunduğu kayalık alanda saat 15.00 sıralarında balıkçılar, bir kişinin suya daldıktan sonra yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen yüzeye çıkmaması üzerine ihbarda bulundu.

Balıkçıların hayatından endişe ettiği şahıs için Sahil Güvenlik ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yüzeyde arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine bu kez dalgıç yardımıyla arama yapma kararı alan Deniz Polisi hazırlıklarını yaptığı sırada isminin Rauf B. olduğu öğrenilen şahıs kayaların arasında ortaya çıktı.

Amatör dalgıçlık yaptığı öğrenilen Rauf B.'nin bir olumsuzluk olmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA