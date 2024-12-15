Suya Daldı, Bir Daha Çıkmadı! Tüm Ekipler Onun İçin Alarma Geçip Seferber Oldu

Antalya'da suya daldıktan sonra bir daha yüzeye çıkmayan dalgıç, ekipleri alarma geçirdi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yüzeyde arama yaptı. Aramadan sonuç alınamaması üzerine bu kez deniz dibinde arama yapılmasına karar verildi. İsminin Rauf B. olduğu öğrenilen dalgıç, ekiplerin hazırlık yaptığı sırada kayalıkların arasında ortaya çıktı.

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Suya Daldı, Bir Daha Çıkmadı! Tüm Ekipler Onun İçin Alarma Geçip Seferber Oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde eski elektrik santralinin bulunduğu kayalık alanda saat 15.00 sıralarında balıkçılar, bir kişinin suya daldıktan sonra yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen yüzeye çıkmaması üzerine ihbarda bulundu.

Balıkçıların hayatından endişe ettiği şahıs için Sahil Güvenlik ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yüzeyde arama yaptı. Yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine bu kez dalgıç yardımıyla arama yapma kararı alan Deniz Polisi hazırlıklarını yaptığı sırada isminin Rauf B. olduğu öğrenilen şahıs kayaların arasında ortaya çıktı.

Amatör dalgıçlık yaptığı öğrenilen Rauf B.'nin bir olumsuzluk olmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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