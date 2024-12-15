Vakalar Artıyor... Konya'da 'Zehirli Mantar' Alarmı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor. Konya'da dağlık alanda topladıkları mantarı yiyen 5 kişi 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Konya’nın Beyşehir ilçesi Şamlar Mahallesi’nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Beytepe Mahallesi’nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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