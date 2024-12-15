Park Halindeki Minibüs Alevlere Teslim Oldu
Karabük'te park halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Karabük'te Yenişehir Mahallesi'ndeki dolmuş durağında park halindeki yolcu minibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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