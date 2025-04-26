Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü, Yaralılar Var

Diyarbakır Valiliği iki aile arasında yaşanan olayların ardından 3 kişinin tedavi altına alındığını belirtirken, R. A., Ü. B. ve N. B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklenti yapılarında gerçekleştirilen aramalarda 4 av tüfeği, 6 adet tabanca, 1292 mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA