Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi Köşk mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi ateşli silahlarla yaralandı.

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Arazi Anlaşmazlığında Kan Döküldü, Yaralılar Var

Diyarbakır Valiliği iki aile arasında yaşanan olayların ardından 3 kişinin tedavi altına alındığını belirtirken, R. A., Ü. B. ve N. B. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve eklenti yapılarında gerçekleştirilen aramalarda 4 av tüfeği, 6 adet tabanca, 1292 mermi, 230 adet fişek ve 60 adet Kaleşnikof mermisi ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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