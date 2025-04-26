Terastan Düşen Alzheimer Hastası Öldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde alzheimer hastası kadın, 4 katlı binanın teras katından düşerek yaşamını yitirdi.

Terastan Düşen Alzheimer Hastası Öldü

Olay ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binada yaşandı. İddiaya göre dairenin teras katında bulunan alzheimer hastası Güllü Temiz (90) bilinmeyen bir nedenle binanın yağmurluk bölümüne düştü.

Terastan Düşen Alzheimer Hastası Öldü - Resim : 1

Olayı gören vatandaşlarlasın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Temiz’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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