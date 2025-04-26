Terastan Düşen Alzheimer Hastası Öldü
Tokat’ın Erbaa ilçesinde alzheimer hastası kadın, 4 katlı binanın teras katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binada yaşandı. İddiaya göre dairenin teras katında bulunan alzheimer hastası Güllü Temiz (90) bilinmeyen bir nedenle binanın yağmurluk bölümüne düştü.
Olayı gören vatandaşlarlasın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Temiz’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA