Yağışlarla Zarar Gören Bölgelere Belediye Müdahalesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkisini gösteren yağışlar sonrası belediye ekipleri şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

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Yağışlarla Zarar Gören Bölgelere Belediye Müdahalesi

Tarsus'ta etkili olan yoğun yağışların ardından, Tarsus Belediyesi ekipleri sahaya inerek vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak için harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yağışın etkisiyle bozulan yolları titizlikle onardığı belirtildi. Ekiplerin, olumsuzlukların yaşandığı bölgelere ulaşarak yerinde müdahalede bulunduğu, şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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