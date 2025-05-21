Antalya'da Doğa Katliamı! Apartman, Asansörle Denize İniyor...

Antalya’nın simgelerinden falezler, özel yapıların müdahalesiyle yeniden tartışma konusu oldu. Daha önce bazı otellerin falezlere açtığı tüneller kamuoyunda tepki yaratırken, bu kez bir apartmanın falez içine yaptığı tünel ve sahile inen asansör büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, yüzen bir kadının “Evet burada yüzüyoruz. Buradan iniyoruz, asansörümüz var. Özel bir asansör var” sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntülerde, sahil kenarına inen metal merdiven ve güneşlenme platformu da yer alıyor. Ancak en dikkat çekici detay, bu alanlara falezlerin yaklaşık 30 metrelik dik yamaçlarından nasıl ulaşıldığı oldu.

'HANİ SİT ALANIYDI?'

Antalya Körfez gazetesinden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nihat Dipova, söz konusu görüntüleri paylaşarak “Hani falezler sit alanıydı?” sorusunu yöneltti. Dipova, bu yapıların yalnızca doğal sit alanlarını değil, halkın kullanımına açık olması gereken kıyı bölgelerini de işgal ettiğini belirtti.

MHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

Konuya ilişkin bir tepki de MHP eski İl Başkanı Mustafa Akar’dan geldi. “Antalya’nın Çocuklarıyız Diyerek Antalya’yı Mahvedenler” başlığıyla yaptığı açıklamada, 1990’larda yapılan imar değişiklikleriyle falezlerdeki yapılaşmanın önü açıldığını söyledi. Akar, “Antalya’nın doğal güzelliği betonla kaplandı. O dönem bu projelere imza atanlar bugün hâlâ siyasette ve mesleklerinde etkin pozisyondalar” diyerek yapılaşmayı eleştirdi. Aynı zamanda falezlerin sadece üst kısmının değil, yamaçlarının da yapı tehdidi altında olduğunu vurgulayan Akar, bu yapıların olası bir depremde ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Dipova daha önce de iki farklı 5 yıldızlı otelin falezlere tünel açarak sahile indiğini belgeleriyle açıklamış, ancak bu uygulamalara karşı anlamlı bir yaptırım uygulanmadığını belirtmişti.

Kaynak: Antalya Körfez