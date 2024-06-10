Ankara'ya getirilen hastalıklı köpekler belediyeye teslim edildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen köpeklerle ilgili açıklama yaptı. Müdürlük, bazı köpeklerde hastalık tespit edildiğini ve bu köpeklerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilerek müşahede altına alındığını belirtti.

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Ankara'ya getirilen hastalıklı köpekler belediyeye teslim edildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirilen köpeklere ilişkin açıklamada bulundu. Müdürlük, köpeklerin bazılarında hastalık tespit edildiğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, "İlimizde bir klinikte tespit edilen ve bazılarında çeşitli hastalıklar olduğu anlaşılan bahse konu yavru ve yetişkin köpekler hayvan sağlığında görevli Veteriner Hekimlerimiz nezaretinde aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilmiş ve müşahede altına alınmıştır. Ölü olduğu anlaşılan köpekler de incelenmek üzere il Müdürlüğümüz tarafından alınarak Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir."

Müdürlük, bazı basın ve sosyal medya kuruluşlarında yer alan "sahipsiz hayvanların salıverildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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