14 yaşındaki çocuk, kalbine yenik düştü

Bursa'da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk, kalbine yenik düştü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert’in 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert, evinde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Egehan Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Egehan Sert'in cenazesi, İznik ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Hakkari'de trafik kazası felaketi: Polis memuru ve eşi yaşamlarını yitirdi Hakkari'de trafik kazası felaketi: Polis memuru ve eşi yaşamlarını yitirdi
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son
Ankara'da aile dramı: Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti Ankara'da aile dramı: Karısını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti
ÇOK OKUNANLAR
Mourinho'dan Ryan Kent kararı Mourinho'dan Ryan Kent kararı
NOW TV'de beklenmedik veda. Artık kanalda yer almayacak NOW TV'de beklenmedik veda. Artık kanalda yer almayacak
Manisa'da hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu: Kilosu 20 TL! Hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu!
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor