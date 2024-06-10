Hakkari'de trafik kazası felaketi: Polis memuru ve eşi yaşamlarını yitirdi

Hakkari'de dün meydana gelen trafik kazasında polis memuru Cihat Yıldız hayatını kaybetti. Kazada eşi Ayşe Koç Yıldız da hayatını kaybetmişti.

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Hakkari'de trafik kazası felaketi: Polis memuru ve eşi yaşamlarını yitirdi

Hakkari'de dün meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Polis memuru Cihat Yıldız, Hakkari-Çukurca kara yolunda sürücülüğünü yaptığı otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşım polis memuru Cihat Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Cihat Yıldız'ın yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, dün Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrilmişti.

Kazada ağır yaralanan Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız hastaneye kaldırılmıştı.

Ayşe Koç Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hakkari'de trafik kazası felaketi: Polis memuru ve eşi yaşamlarını yitirdi - Resim : 1

Kaynak: AA

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