Ankara’da İnşaat Kazası: Kule Vincin Devrilmesiyle 3 İşçi Yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, TOGO Kuleleri inşaat sahasında meydana gelen kazada kule vinç devrildi, 3 işçi yaralandı. İddiaya göre, taşeron firmaya ait kule vincin operatörünün kontrol hatası sonucu devrilmesiyle, vincin sepet kısmı zemine düştü. Bu sırada sepetteki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA