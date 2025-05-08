Ankara’da İnşaat Kazası: Kule Vincin Devrilmesiyle 3 İşçi Yaralandı

Ankara Çankaya’daki TOGO Kuleleri inşaatında kule vinç devrildi, 3 işçi yaralandı. Operatör hatası iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Ankara’da İnşaat Kazası: Kule Vincin Devrilmesiyle 3 İşçi Yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, TOGO Kuleleri inşaat sahasında meydana gelen kazada kule vinç devrildi, 3 işçi yaralandı. İddiaya göre, taşeron firmaya ait kule vincin operatörünün kontrol hatası sonucu devrilmesiyle, vincin sepet kısmı zemine düştü. Bu sırada sepetteki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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