Hakkari-Van Yolunda Dağ Keçisi Göçü

Hakkari-Van kara yolunda, kayalıklardan inen dağ keçileri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yiyecek arayan keçiler, bir süre sonra karayoluna inerek araçların önünden geçti. Bu renkli anlar, olay yerinde bulunan Serkan Noyan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, keçilerin sakin bir şekilde yolu geçtiği ve sürücülerin dikkatle onlara yol verdiği görülüyor.

Uzmanlar, yaban hayvanlarının şehir merkezine yakın alanlara inmesinin, doğadaki ekolojik dengenin ve bölgedeki güvenliğin olumlu yönde geliştiğini gösterdiğini belirtti. Bu doğal manzara, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA