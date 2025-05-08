Sakarya’nın Tekvando Yıldızı Ecrin Yılmaz, Türkiye Şampiyonu Oldu!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün tekvando sporcusu Ecrin Yılmaz, Adana’da 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okul Sporları’nda büyük bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisi 41 kilogramda mücadele eden genç sporcu, nefes kesen performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Ecrin Yılmaz, ortaya koyduğu üstün mücadeleyle altın madalyaya uzanarak Sakarya’ya ve kulübüne büyük gurur yaşattı. Genç sporcunun başarısı, Sakarya’nın spordaki yükselen değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA