AKP Posof İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Posof düğün salonunda yapılan kongrede havanın karlı olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu kongrede Akın Akpınar yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığını yapan il koordinatörü Volkan Mengüç yaptığı konuşmasından sonra AKP Posof İlçe başkanı Akın Akpınar konuştu.

Ardahan Milletvekili Kaan Koç konuşmasında Posof için yeni müjdeler verdi. Koç, yıllardır açılması beklenen Posof Ulgar dağı tünelinin en kısa zaman da açılacağını açıkladı.

İl Başkanı Ersin Yılmaz, MKYK Başkanı Fevzi Polat’ın konuşmasının ardından seçime gidildi. Yapılan seçimde ilçe başkanlığına Akın Akpınar yeniden seçildi.

Kaynak: İHA