Kars'ta Araçlar Buz Tuttu, Ardahan'da Tırlar Yolda Kaldı

Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili olurken, Ardahan'da kar yağışı başladı. Araçlar buz tuttu, tırlar yolda kaldı.

Son Güncelleme:
Kars'ta Araçlar Buz Tuttu, Ardahan'da Tırlar Yolda Kaldı

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle bitkiler, ağaçlar ve araç camlarını kırağı kapladı. Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı meraları ve bitkileri beyaza bürüdü. Bazı araçların soğuk nedeniyle güçlükle çalıştırıldığı ilçede bazı taşıtların da camları buz tuttu.

İstasyon Mahallesinde yaşayan Erkan Sarı, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Geceleri don olduğu için sabahları hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor, arabalarımız zor çalışıyor." dedi.

Bu arada kuşlar da kırağı tutmuş çayırlık alanlarda beslenmeye çalıştı.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinin yanı sıra yükseklerde etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı aksatıyor. Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Seyitören mevkisinde de yolda kalan 11 tır için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Düğünde Takılan Paraları Saymak İçin Tim Kurdular Düğünde Takılan Paraları Saymak İçin Tim Kurdular
Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var Gece Kulübünde Silahlar Konuştu! Yaralılar Var
Tapu Nedir? Hisseli Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu ve Kat İrtifaklı Tapu Farklılıkları Nelerdir? Tapu Nedir? Hisseli Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu ve Kat İrtifaklı Tapu Farklılıkları Nelerdir?
X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır? X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır?