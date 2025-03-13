Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahıs, üzerinde 147,5 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İ.Ç.’yi takibe aldı. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 147,5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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