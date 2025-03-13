Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İ.Ç.’yi takibe aldı. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 147,5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA