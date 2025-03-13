Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 327 Kilogram Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

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Çanakkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 327 Kilogram Ele Geçirildi

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden kaçak sigara ve bandrolsüz tütün satışına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Çan ilçesinden Biga’ya gelerek toptan açık tütün satışı yapacağı belirlenen M.K. isimli şahıs ile ev ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen H.Ç., R.Ç., İ.Ç. ve A.G. hakkında operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 327,05 kilogram satışa hazır kıyılmış bandrolsüz tütün, 188 kutu tütünle doldurulmuş makaron, 568 paket dolu sigara, 36 kutu bandrolsüz boş makaron, 500 adet bandrolsüz sigara paketi, 3 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K., H.Ç., A.G. ve İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Çanakkale Tütün
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