Mardin’de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpan Otomobil Kamerada

Mardin’in Midyat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Zeynel Abidin Erdem Bulvarı’nda meydana geldi. 34 EBB 287 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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