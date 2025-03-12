Mardin’de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpan Otomobil Kamerada

Kaza, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Zeynel Abidin Erdem Bulvarı’nda meydana geldi. 34 EBB 287 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri tarlaya savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA