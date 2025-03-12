Batman'da Motosikletli Kapkaç Kameralara Yansıdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen iki kapkaç olayının faillerini belirlemek için harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayların motosikletle gerçekleştirildiğini tespit ederek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla kapkaçta kullanılan motosikletle birlikte yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA