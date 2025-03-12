Camide Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

Elazığ'da camide namaz kılarken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Nazir Kaymaz, hayatını kaybetti.

Camide Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

Olay, dün İzzetpaşa Mahallesi'ndeki İzzetpaşa Camisi'nde yaşandı. Camide ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı.

Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaymaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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