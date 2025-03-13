Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil ile Traktör Çarpıştı, 2 Yaralı

Kütahya’da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil ile Traktör Çarpıştı, 2 Yaralı

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’nde, demiryolu yakınlarında meydana geldi. Henüz ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki H.P.’nin yönetimindeki 43 ED 668 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.K.’nin kullandığı 43 ER 682 plakalı traktörle çarpıştı.

Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil ile Traktör Çarpıştı, 2 Yaralı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.P. araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan H.P. ve diğer sürücü K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobil ile Traktör Çarpıştı, 2 Yaralı - Resim : 2

Kazanın şiddetiyle traktörün sağ tekerleğinin koptuğu görüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Kütahya Trafik kazası
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