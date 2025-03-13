Düzce’de Trafik Kazaları: 2 Ayda 2 Can Kaybı, 139 Yaralı

Düzce’de 2025 yılının ilk iki ayında meydana gelen 206 trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 139 kişi yaralandı.

Düzce’de Trafik Kazaları: 2 Ayda 2 Can Kaybı, 139 Yaralı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı istatistiklere göre, Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-655 Karayolu gibi yoğun geçiş noktalarına sahip Düzce’de, trafik kazalarının en büyük nedenleri hız kurallarına uymamak, şerit ihlali ve geçiş önceliğine riayet etmemek olarak kaydedildi. Özellikle hava ve yol koşullarına uygun hızda gitmemek, kavşaklarda kurallara uymamak ve arkadan çarpma vakaları kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldı.
Düzce'de 2025 yılının ilk iki ayında meydana gelen 206 trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 139 kişi yaralandı. Ocak ve Şubat aylarında yaşanan kazalar, şehirdeki trafik güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, sürücülere kurallara dikkat etmeleri ve özellikle yoğun geçiş noktalarında daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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