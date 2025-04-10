Adıyaman'da Konteynerde Korkutan Yangın

Adıyaman Besni'de bir konteynerde yangın çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Konteynerde Korkutan Yangın

Adıyaman'ın Besni ilçesi Pınarbaşı Mahallesi OSB A8 Konteyner Kentte Ferit Turan’a ait konteynerde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğin yaşandığı yangın kısa sürede konteyneri sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan meydana gelen yangın sonrası olay yerine gelen Kaymakam Çağlar Partal ile İtfaiye Müdürü Hakan Kahraman, incelemelerde bulunarak konteynerde kalan Turan ailesiyle görüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaymakam Partal, aileyi yeni bir konteynere yerleştireceklerini belirterek evde bulunan 8 yaşlarındaki şeker hastası çocuğun ilaçlarının da alınması için talimat verdi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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