Kıbrıs Gazisi'ne Askeri Törenle Veda

Aydın'da hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Muzaffer Kış düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi'ne Askeri Törenle Veda

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Muzaffer Kış, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. İncirliova Merkez Camii’nde askeri tören düzenlendi. Kıbrıs Gazisi'nin Türk Bayrağına sarılı naaşı, Merkez Camiine getirildi.

Cenazeye, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kış’ın yakınlarına vatandaşlar başsağlığı dileklerini iletti.

Helallik alındıktan sonra İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, cenaze namazını kıldırdı. Askeri törenle Kıbrıs Gazisi’nin naaşı, cenaze aracına taşındı. Kış’ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İHA

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