Adana’da İtfaiye Tankeri Kaza Yaptı: Ağaç ve Elektrik Direği Devrildi

Adana’nın Çukurova ilçesinde itfaiye su tankeri, kontrolden çıkarak ağaca ve elektrik direğine çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, tanker refüjde asılı kaldı.

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Adana’da İtfaiye Tankeri Kaza Yaptı: Ağaç ve Elektrik Direği Devrildi
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Adana’nın Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda, bugün saat 16.00 sıralarında bir itfaiye su tankeri kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tanker, önce yol kenarındaki bir ağaca, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç ve elektrik direği devrilirken, tanker refüje çıkarak eğimli alanda asılı kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tankerden yola dökülen su çevrede su birikintisi oluşturdu.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen elektrik direği nedeniyle bölgedeki elektrik akışı kontrollü olarak kesilirken, ekipler tankerin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Kazanın nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Adana Trafik kazası
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