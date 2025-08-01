Adıyaman’da Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2666 Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, Muhammed Orçun B. yönetimindeki 02 ADP 077 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CPM 098 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Muhammed Orçun B. ve yanında bulunan Muhammed Fatih B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA