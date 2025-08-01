Manisa’da Kaçakçılık Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nün Temmuz 2025’te düzenlediği operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. 1 milyonun üzerinde makaron, kaçak içki, sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

Manisa’da Kaçakçılık Operasyonlarında 37 Şüpheli Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılar elde etti. Toplam 28 olayda 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 milyon 60 bin 456 adet makaron, 2 bin 901 paket kaçak sigara, 118 kilogram kaçak tütün, 200 paket kaçak puro, 815 adet cep telefonu aksesuarı ve muhtelif emtia, 1.828 litre kaçak içki ve etil alkol, 19 şişe kaçak içki, 29 adet kaçak cep telefonu, 70 adet elektronik sigara ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin bölge güvenliği ve ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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