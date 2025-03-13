9 Kentte Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şahıs Tutuklandı

Giresun merkezli 9 kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

9 Kentte Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şahıs Tutuklandı

Giresun Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrasında, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Giresun başta olmak üzere İstanbul, Ordu, Samsun, Yalova, Muğla, Sinop, Sakarya ve Hatay illerinde düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 71 telefon ve tablet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici/delici alet ele geçirildi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüphelilerin hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan elde ettikleri 20 milyon TL’lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Giresun merkezli olarak gerçekleştirilen operasyona ek olarak, 24 ilde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 305 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

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